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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «KAZAN DIGITAL WEEK – 2024»

Новости Среда, 11 сентября 2024 19:47
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «KAZAN DIGITAL WEEK – 2024»

Сухум. 11 сентября 2024. Абхазия-Информ. Председатель парламентского Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Инар Садзба и член этого Комитета Инар Гицба приняли участие в Международном форуме «Kazan Digital Week – 2024». Форум проходит в столице Республики Татарстан городе Казани с 9 по 11 сентября.

Миссия Международного форума «Kazan Digital Week – 2024» – содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных, как основу лидерства Российской Федерации в международном сотрудничестве.

Работа Форума проходила по ряду тематических направлений. Депутаты И. Садзба и И. Гицба уделили внимание рассмотрению вопросов в секциях, связанных с темами кибербезопасности, использования цифровых технологий в государственном управлении и в других сферах.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 11 сентября 2024 19:59

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