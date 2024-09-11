ПРИЕМ В ПОСОЛЬСТВЕ АБХАЗИИ В НИКАРАГУА

Сухум. 11 сентября 2024. Абхазия-Информ. Посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа организовало прием по случаю празднования 15-ой годовщины со дня установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа, в котором приняли участие представители правительства Никарагуа, депутаты Национальной ассамблеи Никарагуа, послы дружественных стран, аккредитованные в Никарагуа, представители местного бизнес-сообщества, СМИ, а также академических кругов.

В начале торжественного мероприятия прозвучали государственные гимны Республики Абхазия и Республики Никарагуа.

На открытии дипломатического приема с речью выступили чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария и министр иностранных дел Республики Никарагуа Вальдрак Джентске.

Инар Ладария передал сердечные приветствия от Президента Абхазии Аслана Бжания и Министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба в адрес Президента Никарагуа Даниэля Ортеги, Правительства Никарагуа и ее народа.

В своей речи посол Инар Ладария рассказал гостям об истории борьбы народа Абхазии за независимость и суверенитет, затронул основные исторические события абхазо-никарагуанского сотрудничества и рассказал о работе, проводимой Посольством во взаимодействии с местными государственными организациями по укреплению межгосударственного и межведомственного сотрудничества. Посол Абхазии отметил большой потенциал развития двусторонних отношений и выразил готовность руководства Абхазии укреплять взаимодействие во всех направлениях.

Глава МИД Никарагуа Вальдрак Дженстке, поздравив с праздником, передал приветствия от президента Никарагуа Даниэля Ортеги, вице-президента Росарио Мурильо и народа Никарагуа в адрес президента Абхазии Аслана Бжания, министра иностранных дел Сергея Шамба, посла Абхазии в Никарагуа Инара Ладария и народа Абхазии. Министр отметил, что 15 лет назад наши страны сделали первый шаг на пути к крепкой и прочной дружбе, основанной на взаимном уважении и общем стремлении к обеспечению и развитию сотрудничества и взаимопонимания между нашими народами.

«За годы совместной работы над многочисленными проектами мы решительно преодолевали трудности и проявляли дух сотрудничества. Празднование этой годовщины знаменует не только прошедшее время, но и путь к более тесному и плодотворному сотрудничеству», – отметил он.

В заключение Министр Джентске сказал: «Мы смотрим в будущее с оптимизмом и надеждой, уверенные, что продолжим строить наследие сотрудничества и взаимного процветания во все более многополярном мире во имя Мира и справедливости. От имени Никарагуа мы подтверждаем нашу твердую решимость продолжать укреплять наши узы дружбы и сотрудничества, вместе бороться за самоопределение и уважение между нашими народами».

Прием прошел в дружественной и теплой атмосфере, позволившей его участникам обменяться мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.