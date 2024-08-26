В СУХУМЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛУ СЛАВЫ
Сухум. 26 августа 2024. Абхазия-Информ. В 16-ю годовщину международного признания независимости Республики Абхазия президент Аслан Бжания принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме. В торжественной церемонии приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководство Администрации президента, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены правительства, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин, министр иностранных дел Республики Южная Осетия Асхар Джиоев, представители общественных и государственных организаций.
После возложения в столице руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания отправилось в село Нижняя Эшера возложить цветы первому президенту Владиславу Ардзинба.
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