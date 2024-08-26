КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

«26 августа исполнилось 16 лет со дня признания Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства со стороны Российской Федерации. Соответствующий указ был подписан 26 августа 2008 года Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым.

Сухум. 26 августа 2024. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия прокомментировала факт признания независимости абхазского государства. В комментарии в частности говорится:

Данное судьбоносное решение руководства Российской Федерации гарантировало сохранение мира и стабильности в нашей стране, обеспечив безопасность Республики Абхазия и ее граждан. Это событие стало кульминацией национально-освободительного движения народа Абхазии, восстановившее историческую справедливость.

За прошедшее время отношения между Сухумом и Москвой, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества, охватывающие всевозможные сферы деятельности государств».