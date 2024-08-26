ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В III ДЕТСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ
Новости Понедельник, 26 августа 2024 11:15
Сухум. 26 августа 2024. Абхазия-Информ. В рамках III Детского культурного форума в Москве состоялся концерт «Дружба» с участием учениц второго курса Сухумского государственного училища культуры Рады Ашба и Салли Гвинджия. Они представили гостям мероприятия старинный абхазский танец.
В течение трёх дней для ребят пройдут различные мастер-классы, встречи с видными деятелями культуры, экскурсии. Это более 60 мероприятий по шести направлениям, которые курируют профессионалы.
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