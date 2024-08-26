В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Новости Понедельник, 26 августа 2024 11:25
Сухум. 26 августа 2024. Абхазия-Информ. В Республику Абхазия для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню международного признания независимости Республики Абхазия, прибыла делегация Парламента Республики Южная Осетия.
В составе делегации – председатель Комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев и председатель Комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Арсен Квезеров.
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