В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 26 августа 2024. Абхазия-Информ. В Республику Абхазия для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню международного признания независимости Республики Абхазия, прибыла делегация Парламента Республики Южная Осетия.

В составе делегации – председатель Комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев и председатель Комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Арсен Квезеров.