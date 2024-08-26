ПРАЗДНИК БОГАТОГО УРОЖАЯ: ИТОГИ ЯРМАРКИ В НОВОМ АФОНЕ

Сухум. 26 августа 2024. Абхазия-Информ. При поддержке проектного офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) в Новом Афоне состоялась ярмарка «Объединяя сельское хозяйство и туризм». Это мероприятие прошло на территории, прилегающей к храму Симона Кананита, и имело большой успех.

Ярмарка стала платформой для демонстрации богатого разнообразия продукции фермерских хозяйств среди местных жителей и туристов. В ней приняли участие 13 фермеров, которые улучшили свои знания и навыки во время тренингов ФАО.

В ходе мероприятия посетители узнали больше об устойчивых методах ведения сельского хозяйства в Абхазии и о том, как фермеры поддерживают высокое качество своей продукции. Все желающие могли продегустировать представленный ассортимент и насладиться изысканными вкусами местных продовольственных товаров: европейскими и местными видами сыров, медом, свежими овощами, бахчевыми культурами и многим другим.

«Такие ярмарки показывают важность устойчивого развития сельского хозяйства в Абхазии. Наши фермеры обладают знаниями и опытом для производства высококачественной продукции и одна из задач ФАО поддержать их в этом направлении», – сказал глава проектного офиса ФАО Гагик Исаджанян.

Несмотря на погодные условия, посетители ярмарки смогли оценить продукцию и пообщаться с производителями.

Проектный офис ФАО выражает благодарность гостеприимному городу Новый Афон и всем, кто принимал участие в организации ярмарки, за значительный вклад в ее успех.

Мероприятие прошло в рамках текущих проектов ФАО: «Совместная программа ЕС-ООН по развитию сельских районов Абхазии», «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ», «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», реализуемого совместно с агентством ООН-женщины.