 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРАЗДНИК БОГАТОГО УРОЖАЯ: ИТОГИ ЯРМАРКИ В НОВОМ АФОНЕ

Новости Понедельник, 26 августа 2024 11:26
Оцените материал
(0 голосов)
ПРАЗДНИК БОГАТОГО УРОЖАЯ: ИТОГИ ЯРМАРКИ В НОВОМ АФОНЕ

Сухум. 26 августа 2024. Абхазия-Информ. При поддержке проектного офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) в Новом Афоне состоялась ярмарка «Объединяя сельское хозяйство и туризм». Это мероприятие прошло на территории, прилегающей к храму Симона Кананита, и имело большой успех.

Ярмарка стала платформой для демонстрации богатого разнообразия продукции фермерских хозяйств среди местных жителей и туристов. В ней приняли участие 13 фермеров, которые улучшили свои знания и навыки во время тренингов ФАО.

В ходе мероприятия посетители узнали больше об устойчивых методах ведения сельского хозяйства в Абхазии и о том, как фермеры поддерживают высокое качество своей продукции. Все желающие могли продегустировать представленный ассортимент и насладиться изысканными вкусами местных продовольственных товаров: европейскими и местными видами сыров, медом, свежими овощами, бахчевыми культурами и многим другим.

«Такие ярмарки показывают важность устойчивого развития сельского хозяйства в Абхазии. Наши фермеры обладают знаниями и опытом для производства высококачественной продукции и одна из задач ФАО поддержать их в этом направлении», – сказал глава проектного офиса ФАО Гагик Исаджанян.

Несмотря на погодные условия, посетители ярмарки смогли оценить продукцию и пообщаться с производителями.

Проектный офис ФАО выражает благодарность гостеприимному городу Новый Афон и всем, кто принимал участие в организации ярмарки, за значительный вклад в ее успех.

Мероприятие прошло в рамках текущих проектов ФАО: «Совместная программа ЕС-ООН по развитию сельских районов Абхазии», «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ», «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», реализуемого совместно с агентством ООН-женщины.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 26 августа 2024 11:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ВЫЯВЛЕНА КРИМИНАЛЬНАЯ СХЕМА УХОДА ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.