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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КРИМИНАЛЬНАЯ СХЕМА УХОДА ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Новости Понедельник, 26 августа 2024 11:31
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ВЫЯВЛЕНА КРИМИНАЛЬНАЯ СХЕМА УХОДА ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Сухум. 26 августа 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками Южной оперативной таможни выявлен факт ввоза на территорию РФ из Абхазии через МАПП Адлер Краснодарской таможни транспортного средства с нарушением действующего законодательства.

20-летняя гражданка Абхазия ввезла «LEXUS GS 430» под видом транспортного средства для личного пользования, сразу после прибытия в России передала транспортное средство по предварительной договоренности третьему лицу.

В ходе опроса девушка пояснила, что пользоваться транспортным средством для личного пользования и не планировала.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,2 млн рублей.

Южной оперативной таможней в отношении гражданки Республики Абхазия и иных лиц было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 26 августа 2024 11:35

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