ВЫЯВЛЕНА КРИМИНАЛЬНАЯ СХЕМА УХОДА ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Сухум. 26 августа 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками Южной оперативной таможни выявлен факт ввоза на территорию РФ из Абхазии через МАПП Адлер Краснодарской таможни транспортного средства с нарушением действующего законодательства.
20-летняя гражданка Абхазия ввезла «LEXUS GS 430» под видом транспортного средства для личного пользования, сразу после прибытия в России передала транспортное средство по предварительной договоренности третьему лицу.
В ходе опроса девушка пояснила, что пользоваться транспортным средством для личного пользования и не планировала.
Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,2 млн рублей.
Южной оперативной таможней в отношении гражданки Республики Абхазия и иных лиц было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
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