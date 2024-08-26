26 АВГУСТА – ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

«Уважаемые граждане Республики Абхазия! Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия поздравляет вас с Днем международного признания независимости Республики Абхазия!

26 августа 2008 года стал для нас историческим днем, который принес в наши дома долгожданную весть о признании Российской Федерацией суверенитета и независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Это день большого общего праздника для каждого гражданина Республики Абхазия. Осуществилась вековая мечта многих поколений абхазского народа – жить в свободном и независимом государстве.

Мы благодарны Российской Федерации, которая выступает надежным гарантом нашей безопасности, союзником и стратегическим партнером.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия желает народу нашей страны успехов в строительстве и развитии государства, уверенности в завтрашнем дне».