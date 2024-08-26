26 АВГУСТА – ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 26 августа 2024. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба поздравил народ Абхазии с Днем международного признания независимости Республики Абхазия.
В поздравлении говорится:
«Уважаемые граждане Республики Абхазия! Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия поздравляет вас с Днем международного признания независимости Республики Абхазия!
26 августа 2008 года стал для нас историческим днем, который принес в наши дома долгожданную весть о признании Российской Федерацией суверенитета и независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Это день большого общего праздника для каждого гражданина Республики Абхазия. Осуществилась вековая мечта многих поколений абхазского народа – жить в свободном и независимом государстве.
Мы благодарны Российской Федерации, которая выступает надежным гарантом нашей безопасности, союзником и стратегическим партнером.
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия желает народу нашей страны успехов в строительстве и развитии государства, уверенности в завтрашнем дне».
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