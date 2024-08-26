 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МОЛОДЕЖНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТЕМАТИЧЕСКОМ ТРЕКЕ

Новости Понедельник, 26 августа 2024 11:39
Оцените материал
(0 голосов)
МОЛОДЕЖНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТЕМАТИЧЕСКОМ ТРЕКЕ

Сухум. 26 августа 2024. Абхазия-Информ. На базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей» в городе Солнечногорске завершился международный тематический трек «Территория многополярного мира» в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

В нем приняли участие 250 гостей из более чем 60 стран. Иностранные делегаты разрабатывали проекты, направленные на международное сотрудничество, а также обсудили программу мероприятий Всемирного фестиваля молодежи.

За время работы смен участники посетили десятки лекций и мастер-классов, встретились с ключевыми спикерами, в числе которых руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ, председатель Центрального Комитета «Коммунистическая партия Российской Федерации» Геннадий Зюганов, председатель Социалистической Политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме РФ Сергей Миронов, заместитель Председателя Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме РФ Владислав Даванков, председатель партии ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ, член Госсовета РФ, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Госдуме РФ Владимир Васильев, председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев, председатель Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, начальник Управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, советник руководителя Росмолодежи по международным вопросам, генеральный директор АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» Даниил Бисслингер, доктор политических и социологических наук, директор УНЦ «Высшая политическая школа имени И. А. Ильина» при Российском государственном гуманитарном университете Александр Дугин, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России, Герой труда РФ, доктор педагогических наук, профессор Ирина Винер и другие.

С участниками они обсудили стратегии создания многополярного мира, вызовы для политиков будущего, рассказали, как традиционные ценности и патриотизм укрепляют цивилизации и какие методы и технологии используются для влияния на общественное мнение, провели заседание комитетов Госдумы по молодежной политике и местному самоуправлению.

На итоговой конференции были презентованы интересные решения: предложения в концепцию грядущего Всемирного фестиваля молодежи, хаб для международных сообществ, разделяющих ценность многополярного мира, экскурсионный маршрут для Всемирных игр дружбы.

Как отметили организаторы эта смена стала одной из самых колоритных и ярких.

Нашу республику представляли: Даниил Ханагуа, Арина Чагава, Милана Саманба, Дарья Архипова и главный специалист по международным связям Госкомитета по делам молодежи и спорта Саид Куланба.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 26 августа 2024 11:42

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 26 АВГУСТА – ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В СУХУМЕ ПРОХОДИТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.