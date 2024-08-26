МОЛОДЕЖНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТЕМАТИЧЕСКОМ ТРЕКЕ

В нем приняли участие 250 гостей из более чем 60 стран. Иностранные делегаты разрабатывали проекты, направленные на международное сотрудничество, а также обсудили программу мероприятий Всемирного фестиваля молодежи.

За время работы смен участники посетили десятки лекций и мастер-классов, встретились с ключевыми спикерами, в числе которых руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ, председатель Центрального Комитета «Коммунистическая партия Российской Федерации» Геннадий Зюганов, председатель Социалистической Политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме РФ Сергей Миронов, заместитель Председателя Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме РФ Владислав Даванков, председатель партии ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ, член Госсовета РФ, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Госдуме РФ Владимир Васильев, председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев, председатель Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, начальник Управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, советник руководителя Росмолодежи по международным вопросам, генеральный директор АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» Даниил Бисслингер, доктор политических и социологических наук, директор УНЦ «Высшая политическая школа имени И. А. Ильина» при Российском государственном гуманитарном университете Александр Дугин, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России, Герой труда РФ, доктор педагогических наук, профессор Ирина Винер и другие.

С участниками они обсудили стратегии создания многополярного мира, вызовы для политиков будущего, рассказали, как традиционные ценности и патриотизм укрепляют цивилизации и какие методы и технологии используются для влияния на общественное мнение, провели заседание комитетов Госдумы по молодежной политике и местному самоуправлению.

На итоговой конференции были презентованы интересные решения: предложения в концепцию грядущего Всемирного фестиваля молодежи, хаб для международных сообществ, разделяющих ценность многополярного мира, экскурсионный маршрут для Всемирных игр дружбы.

Как отметили организаторы эта смена стала одной из самых колоритных и ярких.

Нашу республику представляли: Даниил Ханагуа, Арина Чагава, Милана Саманба, Дарья Архипова и главный специалист по международным связям Госкомитета по делам молодежи и спорта Саид Куланба.