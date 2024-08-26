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Абхазия Информ

В ГАЛЕ ПРОШЛА АКЦИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ КОШЕК И СОБАК

Новости Понедельник, 26 августа 2024 11:57
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В ГАЛЕ ПРОШЛА АКЦИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ КОШЕК И СОБАК

Сухум. 26 августа 2024. Абхазия-Информ. В городе Гал в помещении госветслужбы прошла акция по стерилизации кошек и собак. Стерилизацию бездомных животных оплачивают волонтеры, а для домашних операции проводят по льготной цене. Организатор акции зооволонтер Даниил Бигвава. Он несколько месяцев назад переехал жить на родину из Москвы и активно занялся помощью в решении проблемы бездомных животных. Даниил принимал участие, как волонтер в масштабной акции по стерилизации в Гагре, которая проводилась силами Международного фонда помощи животным Бриджит Бардо и абхазскими зооволонтерами.

«Специалисты из Фонда много общались с нами и хотели, чтоб акции по стерилизации продолжались и готовы дальше оказывать поддержку, только тогда проблему можно решить. Я и раньше занимался волонтерством и помощью животным в Москве и здесь в Абхазии я решил помогать именно таким способом – организовывать акции по стерилизации», – отметил Бигвава.

21 июля Даниил организовал акцию в Ткуарчале, тогда было стерилизовано 9 собак и 19 кошек. 18 августа в Очамчыре стерилизовали 25 кошек и 17 собак.

Средства на проведение акций волонтеры собирают расставляя копилки для пожертвований в общественных местах и собирая пожертвования в интернете. Также волонтеры приобрели необходимое снаряжение – котоловки, переноски для ловли животных, которые дикие и не даются в руки человеку. Также в ближайшее время планируют приобрести собаколовку для более удобного отлова диких собак.

В дальнейших планах Даниила проводить акции в селах, ведь именно оттуда многие привозят нежелательное потомство своих питомцев и бросают в городах, но стерилизовать животных для сельских жителей зачастую неподъемная задача.

Привезти в город и заплатить немалую сумму за операцию для многих не представляется возможным, поэтому волонтеры хотят провести работу именно в селах. Некоторые главы районных администраций уже высказали свою поддержку и обещали помочь с помещением и размещением врачей, которые приедут из России на время акции, а также дать поручение главам сел провести информационную работу с жителями.

«Осенью готовим заезд врачей из России и они несколько дней будут работать в Галском, Очамчырском и Ткуарчалском районах. Также планируем крупную акцию в Сухуме», – сказал Бигвава.

Также в ближайшее время планируются акции в Пицунде и Новом Афоне.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 26 августа 2024 11:58

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