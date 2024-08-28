В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ «НА́НҲӘА»

Успение святой Богоматери Марии отмечают и православные, и католики. Несмотря на то, что это событие печальное, день считается праздничным, поскольку символизирует момент воссоединения Матери с Сыном. 28 августа Успение празднуют иерусалимская, русская, сербская православные церкви, а также украинская греко-католическая церковь, старообрядцы и некоторые другие христиане.

Сухум. 28 августа 2024. Абхазия-Информ. Успение Пресвятой Богородицы – праздник в память о кончине Девы Марии, матери Иисуса. В 2024 году он отмечается в среду, 28 августа.

В православии этот праздник принадлежит к числу двунадесятых (главных). «Успение» – это устаревшее слово, имеющее два основных значения: «сон» и «мирная кончина». Поэтому в русском языке умерших также называют усопшими.

Успение Богородицы – нерабочий день в Республике Абхазия.

В этот день абхазы-христиане организовывают трапезу (а́ишәаргылара): на стол ставятся блюда (включая плоды нового урожая) по количеству усопших в семье, тем самым разделяя воспоминание Успения (кончину) Пресвятой Богородицы с уже отошедшими в иной мир близкими людьми. Трапеза в день Успения Богородицы не несет характера исключительно поминальной. Об этом свидетельствует запрет на возжигание свечей за такой трапезой и запрет на посещение в этот день могил усопших близких людей. В честь события Успения Богородицы в абхазском календаре назван месяц август (нанҳәамза).

Трапеза совершаются в первой половине дня, в промежутке между 12.00 и 14.00. Это объясняется традиционной для христианских народов средиземноморского и черноморского ареала системой измерения времени суток, когда вторая половина дня считается уже началом следующего дня.

Порядок совершения трапезы на Успение Пресвятой Богородицы

В наше время трапеза осуществляется в гостиной дома. На большой стол ставят приготовленные традиционные абхазские блюда:

1. Основные блюда: мамалыга, варенное мясо (говядина и курятина), красное вино (в наше время используется и крепкие спиртные напитки), соусы (аҵәҵәы́ра, арашы́х), нарезанный твердый сыр (а́шәеилаҵа, а́шәырҩа).

2. Дессерты: пироги с сыром (ача́шәқәа), вареники с сыром (ачаҳа́ржәқәа), кислое молоко (ахарҵәы́) и начатки нового урожая (аҿамаҿа): виноград, плоды смоковницы, варенная кукуруза. В XX в. к перечисленным дессертам стали добавлять: халву по-абхазски (аҳалуа́), рисовую кашу с молоком, торты, конфеты, лимонады, компоты.

Примечание: В случае выпадения воспоминания Успения Пресвятой Богородицы на среду и пятницу (постные дни в христианской традиции) разрешается рыба и вино.

Мамалыга кладется на стол порционно, по числу усопших в доме (аҩнаҭа иԥсхьоу дусы ихәы). Ставится такое же количество посуды. Обычно поминают ближайших родственников: дедушек и бабушек, родителей, братьев и сестер.

После того, как стол для поминальной трапезы накрыт, старшая из домохозяек (аԥшәмаԥҳәыс) берет чистое полотенце для рук и кладет его поверх спинки стула, стоящего во главе либо ближе к главе стола (когда появилась данная традиция, сказать сложно). Смысл данного действия в том, что усопшие, которые приглашаются к столу, как бы умыв и обтерев свои руки, приступают к трапезе. Далее, та же домохозяйка открывает настежь входную дверь в гостевой зал. Все присутствующие (члены семьи) рассаживаются в гостиной отдельно от стола (только не на стульях, приставленных к поминальной трапезе) и молча сидят в течение получаса (если есть необходимость говорить, то это делается полушепотом). Молодые невестки в этот момент находятся в другом помещении, поскольку они не могут сидеть в присутствии мужской части семьи.

По завершении данного процесса старшая из домохозяек, стоя, пробует расставленные на столе блюда, символически предназначенные для усопших, тем самым демонстрируя, что усопшие вкусили трапезу. Как правило, в первую очередь пробуются напитки. Затем она выливает немного вина из стакана в специальное блюдце, произнося полуголосом молитву за усопших (ахҭәылара; использовать другие напитки нежелательно). Блюдце, в которое выливают вино, стоит у края стола (практика установления такого блюдца на полу применяется только в случае использования традиционного низкого абхазского стола). Вслед за старшей домохозяйкой такое же поминовение делают все присутствующие, по старшинству (за исключением молодых невесток).

Далее мужчины немного передвигают стол (в символ того, что усопшие встали со стола).

Затем старшая из домохозяек выносит на улицу миску с вином и выливает его в чистом месте (ауаҩы дахьахымҵуа аҭыԥ цқьа аҿы). Не правильно вкладывать в эту же миску отдельные кусочки еды, которые также выбрасываются (ачыӷь акажьра ҵасым!).

Вернувшись в помещение она трижды закрывает и приоткрывает входные двери и, на третий раз закрывает их полностью. Затем все садятся за стол, по старшинству (за исключением молодых невест) и разделяют трапезу.

Во время такой трапезы сидя произносятся только заупокойные тосты-молитвы: 1) об упокоении ближайших родственников, в честь которых и была накрыта поминальная трапеза; 2) об упокоении всех от века усопших из рода (фамилии); 3) об упокоении отдавших свои жизни в защите отечества (для современного поколения — погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 гг.); 4) за Абхазию, где обрели покой тела поминаемых усопших; 5) чтобы последующие встречи членов семьи за традиционными столами были по хорошим поводам.

Во время поминального застолья, старшие повествуют младшим о судьбах и отличительных случаях из жизни поминаемых усопших.

Данные обряд поминовения имеет глубокий смысл. Во-первых, это сохранение памяти об усопших близких, которые с точки зрения христианства (равно как и других мировых монотеистических религий), ожидают часа всеобщего воскресения в будущем преображенном мире. Во-вторых, все вышеизложенные детали поминальной трапезы говорят о восприятии абхазами своих усопших, как живых. И речь идет не только об их вере в бессмертие душ умерших, но и о христианском понимании антропологии: человек существует после смерти, потому что сохраняется не только его душа, но его ипостась (личностное начло). В-третьих, такие поминальные трапезы — это молитва об упокоении душ усопших, произносимая всеми членами семьи.

Традиция натирать чесноком детей в дни поминовения усопших относится к суеверию, потому этого делать не следует.