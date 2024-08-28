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Абхазия Информ

ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА» – ПОБЕДИТЕЛЬ XIII МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

Новости Среда, 28 августа 2024 09:58
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ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА» – ПОБЕДИТЕЛЬ XIII МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

Сухум. 28 августа 2024. Абхазия-Информ. Полнометражный игровой фильм режиссера Наура Гармелия «Последняя цена» стал победителем XIII Московского международного кинофестиваля «Будем жить» в номинации «Лучшая режиссура».

Награду за лучшую мужскую роль в полнометражном игровом кино получил актер Абхазского государственного драмтеатра им. С. Чанба Рауль Кове за работу в фильме Наура Гармелия «Последняя цена».

Гармелия также получил приз от Wanta Group за лучшую режиссуру.    

Фестиваль проходил в Москве с 15 по 25 августа.  

В рамках фестиваля было показано 40 конкурсных и 20 внеконкурсных фильмов из 5 стран мира.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 28 августа 2024 10:01

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