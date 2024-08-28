РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В МОСКВУ

Сухум. 28 августа 2024. Абхазия-Информ. С целью знакомства с экосистемой молодежной политики России специалисты в области молодежной политики Республики Абхазия находятся с рабочей поездкой в Москве. В составе делегации главные специалисты молодежного отдела Госкомспорта Ахра Бебия, Саманта Делба и Саломея Агрба, главный специалист по международным связям Госкомитета Саид Куланба, начальник отдела молодежи Управления по делам молодежи и спорта администрации города Сухум Саида Эшба и главные специалисты Управления Мрана Блаб и Элизабет Ачузба.

В рамках визита состоялась экскурсия по музею Росмолодежи, далее прошли встречи с начальником отдела международной деятельности Управления молодежных проектов и программ Валерией Черногородовой, заместителем начальника отдела грантовой поддержки Натальей Игнатовой и начальником отдела по работе со СМИ Ольгой Чирковой.

На встречах обсуждалась работа Росмолодежи в различных сферах.

Затем прошла встреча с представителями «Движения Первых», на которой были презентованы различные проекты патриотической направленности.