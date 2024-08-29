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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С НОВЫМ НАЧАЛЬНИКОМ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 29 августа 2024 19:31
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ВСТРЕЧА С НОВЫМ НАЧАЛЬНИКОМ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 29 августа 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял нового начальника Погрануправления ФСБ России в Абхазии генерал-майора Сергея Щедрина. Во встрече также участвовал посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин.

Михаил Шургалин представил главе государства нового руководителя Погрануправления ФСБ России в Абхазии и выразил уверенность, что с руководством республики и него установятся плодотворное сотрудничество.

«Добро пожаловать в Абхазию. Миссия у Вас важная. С учетом той обстановки, которая сегодня складывается вокруг Абхазии и России, эта важность приобретает известную остроту. Желаю вам успехов. Абхазские коллеги всегда будут вашими соратниками, союзниками. У нас сложись добрые традиции, нас связывают и деловые, и человеческие отношения с предыдущими начальниками», – сказал Аслан Бжания.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 29 августа 2024 19:34

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