ОДОБРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСТРАНЕНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ

Сухум. 29 августа 2024. Абхазия-Информ. Комиссия правительства РФ одобрила законопроект об устранении двойного налогообложения между Россией и Абхазией. Соглашение с Абхазией об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы было подписано 7 мая в г. Сухуме. До конца года планируется его ратификация.

В соответствии с соглашением устанавливаются единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%. В отношении процентных доходов предусмотрено освобождение от налогообложения у источника дохода. Соответственно налоги с таких процентов будут уплачиваться в бюджет государства, предоставившего заемные средства.

Также соглашением предусматривается освобождение застройщиков от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на льготный период 18 месяцев, в течение которого деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства. На протяжении этого льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства.

Подписанное Соглашение создаст условия для развития взаимовыгодного сотрудничества между странами в различных сферах и будет способствовать привлечению взаимных инвестиций.

Об этом сообщает сайт Минфина РФ.