 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОДОБРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСТРАНЕНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ

Новости Четверг, 29 августа 2024 20:31
Оцените материал
(0 голосов)
ОДОБРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСТРАНЕНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ

Сухум. 29 августа 2024. Абхазия-Информ. Комиссия правительства РФ одобрила законопроект об устранении двойного налогообложения между Россией и Абхазией. Соглашение с Абхазией об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы было подписано 7 мая в г. Сухуме. До конца года планируется его ратификация.

В соответствии с соглашением устанавливаются единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%. В отношении процентных доходов предусмотрено освобождение от налогообложения у источника дохода. Соответственно налоги с таких процентов будут уплачиваться в бюджет государства, предоставившего заемные средства.

Также соглашением предусматривается освобождение застройщиков от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на льготный период 18 месяцев, в течение которого деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства. На протяжении этого льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства.

Подписанное Соглашение создаст условия для развития взаимовыгодного сотрудничества между странами в различных сферах и будет способствовать привлечению взаимных инвестиций.

Об этом сообщает сайт Минфина РФ.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 29 августа 2024 20:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АЛХАС ЧОЛОКУА НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ПО СВЯЗЯМ СО СМИ ПРАВЯЩУЮ ПАРТИЮ ГРУЗИИ ОБВИНИЛИ В ПЛАНАХ ПРИЗНАТЬ АБХАЗИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.