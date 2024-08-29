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Абхазия Информ

ПРАВЯЩУЮ ПАРТИЮ ГРУЗИИ ОБВИНИЛИ В ПЛАНАХ ПРИЗНАТЬ АБХАЗИЮ

Новости Четверг, 29 августа 2024 20:35
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ПРАВЯЩУЮ ПАРТИЮ ГРУЗИИ ОБВИНИЛИ В ПЛАНАХ ПРИЗНАТЬ АБХАЗИЮ

Сухум. 29 августа 2024. Абхазия-Информ. Основатель правящей партии «Грузинская мечта» и богатейший бизнесмен в Грузии Бидзина Иванишвили планирует признать независимость Абхазии в обмен на гарантии сохранения власти, заявила пресс-секретарь избирательного штаба прозападного блока «Сильная Грузия» Ана Нацвлишвили журналистам.

Она бездоказательно обвинила Иванишвили в работе на Россию. Якобы по заданию Москвы был сорван процесс вступления Грузии в ЕС.

«В Конституции Грузии есть очень четкая и однозначная запись о независимости и территориальной целостности Грузии. Именно на эту запись нацелен Бидзина Иванишвили, когда говорит о конституционных изменениях», – заявила Нацвлишвили.

Напомним, «Грузинская мечта» 20 августа заявила о необходимости внести изменения в Конституцию страны, чтобы иметь возможность «мирного» присоединения Абхазии и Южной Осетии. Партия призвала граждан поддержать ее на парламентских выборах в октябре, чтобы получить конституционное большинство.

После этого оппозиционные политики обвинили «Мечту» в стремлении признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Ранее они также стали обвинять партию в работе на Кремль после того, как она решила принять американский закон о прозрачности работы иностранных агентов.

Философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в июне в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда» прокомментировал заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о планах вступить в ЕС и присоединить Абхазию и Южную Осетию.

По мнению эксперта, Тбилиси пытается «охмурить» Москву заявлениями о нежелании начинать войну с РФ, но продвигает антироссийскую политику. Он призвал не повторить ситуацию, когда в конце 80-х в Грузии пытались умиротворить антирусские силы, сдавая силы прорусские. Нужно собирать всех, кто любит Россию, а с остальными разбираться в будущем, отметил политолог.

ИА Красная Весна

https://rossaprimavera.ru/news/9973ffd2

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 29 августа 2024 20:44

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