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Абхазия Информ

ХИБЛА МУКБА НАЗНАЧЕНА ВРИО ДИРЕКТОРА АБХАЗДРАМТЕАТРА

Новости Четверг, 29 августа 2024 20:45
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ХИБЛА МУКБА НАЗНАЧЕНА ВРИО ДИРЕКТОРА АБХАЗДРАМТЕАТРА

Сухум. 29 августа 2024. Абхазия-Информ. Приказом врио министра культуры Республики Абхазия Динары Смыр Временно исполняющим обязанности генерального директора Абхазского государственного драматического театра им.С. Чанба назначена Мукба Хибла Леонидовна.

Мукба Хибла Леонидовна, певица, автор и исполнитель, актриса Абхазского Государственного драматического театра им. С. Я. Чанба, Заслуженная артистка Абхазии и Южной Осетии, родилась в Республике Абхазия, в с. Лыхны, 12 июня 1981 г. С отличием окончила Лыхненскую среднюю школу им. П. Шакрыл.

Хибла Мукба окончила Абхазский государственный университет (юридический факультет по специальности «Гражданское право», педагогический факультет по специальности «актерско-режиссерское мастерство»), а также Сухумское музыкальное училище по специальности «Академический вокал».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 29 августа 2024 20:47

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