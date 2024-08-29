ХИБЛА МУКБА НАЗНАЧЕНА ВРИО ДИРЕКТОРА АБХАЗДРАМТЕАТРА
Сухум. 29 августа 2024. Абхазия-Информ. Приказом врио министра культуры Республики Абхазия Динары Смыр Временно исполняющим обязанности генерального директора Абхазского государственного драматического театра им.С. Чанба назначена Мукба Хибла Леонидовна.
Мукба Хибла Леонидовна, певица, автор и исполнитель, актриса Абхазского Государственного драматического театра им. С. Я. Чанба, Заслуженная артистка Абхазии и Южной Осетии, родилась в Республике Абхазия, в с. Лыхны, 12 июня 1981 г. С отличием окончила Лыхненскую среднюю школу им. П. Шакрыл.
Хибла Мукба окончила Абхазский государственный университет (юридический факультет по специальности «Гражданское право», педагогический факультет по специальности «актерско-режиссерское мастерство»), а также Сухумское музыкальное училище по специальности «Академический вокал».
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