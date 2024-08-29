ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
Новости Четверг, 29 августа 2024 21:02
Сухум. 29 августа 2024. Абхазия-Информ. 30 Августа в Очамчыре, напротив Центрального стадиона им. В. Дараселия, пройдет открытый турнир по пляжному волейболу «Прощай лето».
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