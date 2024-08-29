НА УЛИЦЕ ЧАНБА ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

Сухум. 29 августа 2024. Абхазия-Информ. По улице Чанба в Сухуме идут работы по укладке тротуарной плитки. Общая площадь более двух тысяч квадратных метров. В этих целях правительством выделено более 10 млн руб.

На данном этапе работы завершены на 50%, согласно контракту, срок окончания – конец 2024 года, однако строители планируют завершить к 30 сентября.