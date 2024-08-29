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Абхазия Информ

НА УЛИЦЕ ЧАНБА ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

Новости Четверг, 29 августа 2024 21:09
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НА УЛИЦЕ ЧАНБА ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

Сухум. 29 августа 2024. Абхазия-Информ. По улице Чанба в Сухуме идут работы по укладке тротуарной плитки. Общая площадь более двух тысяч квадратных метров. В этих целях правительством выделено более 10 млн руб.

На данном этапе работы завершены на 50%, согласно контракту, срок окончания – конец 2024 года, однако строители планируют завершить к 30 сентября.

Как рассказал инженер технадзора УКС РА Анри Гадлия, данные работы на улице Чанба были крайне необходимы.

«Тротуаров на Чанба практически не было, повсеместно встречались ямы, лужи. Пешеходам приходилось ходить по проезжей части, что создавало угрозу их жизни, опасность ДТП. Сегодня эта проблема поэтапно решается. Надеемся успеть к Дню Победы, к 30 сентября», – сказал в интервью Апсны.Иахьа Анри Гадлия.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 29 августа 2024 21:16

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