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Абхазия Информ

СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

Новости Пятница, 30 августа 2024 18:22
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СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

Сухум. 30 августа 2024. Абхазия-Информ. Международный день пропавших без вести отмечается 30 августа – он дает нам возможность напомнить о том, сколько людей пропало без вести в ходе конфликтов, миграции и стихийных бедствий и выразить солидарность со всеми, кого затрагивает эта проблема.

Генеральная Ассамблея своей резолюцией от 21 декабря 2010 года выразила серьезную обеспокоенность, в частности, увеличением числа насильственных или недобровольных исчезновений в различных районах мира, включая арест, задержание и похищение; растущим числом сообщений о преследовании, жестоком обращении и запугивании, которым подвергаются свидетели исчезновений или родственники исчезнувших лиц. Той же резолюцией Ассамблея объявила 30 августа Международным днем жертв насильственных исчезновений.

Фонтан установленный на площади перед Абхазским драмтеатром работы скульптора Архипа Лабахуа, был открыт в 2011 году в память о людях, о местонахождение которых нет достоверной информации.

«Память – единственный рай, из которого мы не можем быть изгнаны»,р - гласит надпись на фонтане.

Отечественная война народа Абхазии стала последним событием в истории нашей страны, когда без вести пропало так много людей. Но до сих пор наши семьи не знают о судьбе своих предков, ставших жертвами политических репрессий 1937-1938 годов, когда в тюремных застенках исчезло несколько тысяч арестованных граждан Абхазии.

Также неизвестны судьбы тысяч людей, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. В 2016 году был запущен проект «Возвращение имени», посвященный военнопленным, пропавшим без вести в период ВОВ. Благодаря проекту более 130 семей узнали о судьбе своих предков.

Благодаря многолетней работе Международного комитета Красного Креста, который при поддержке общественной организации «Движение за мир и социальную справедливость» и правительства страны проводит огромную раюлту по обнаружению мест захоронений, эксгумации останков и их опознанию с помощью анализа ДНК, на сегодняшний день найдены и идентифицированы останки 44-х человек.

Ежегодно в День памяти пропавших без вести «Движение матерей» и семьи пропавших возлагают цветы к Мемориалу погибших в Отечественной войне народа Абхазии и зажигают свечи у единственного в стране памятника пропавшим без вести.

Право родных пропавших без вести знать о судьбе своих близких – одно из основных положений международного гуманитарного права и прав человека, и оно действует независимо от того, когда и при каких обстоятельствах человек пропал без вести.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 30 августа 2024 18:29

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