ВСТРЕЧА АСЛАНА БЖАНИЯ С РАДИЕМ ХАБИРОВЫМ

«Одно из основных направлений сотрудничества – это туризм. В прошлом году пилотная группа пенсионеров из Башкортостана ездила в Абхазию по программе «Башкирско-абхазское долголетие». Были очень хорошие отзывы. Поэтому мы сейчас очень ждём завершения строительства Сухумского аэропорта и открытия прямого рейса из Уфы в Абхазию, чтобы увеличить поток туристов в обе стороны, – сказал руководитель региона Радий Хабиров. – «Расширяется и наша взаимная торговля. Растут объёмы продаж абхазского вина и фруктов. На абхазском рынке успешно работают башкирские предприятия. Они реализуют широкую линейку товаров народного потребления. Также есть хорошие возможности по поставкам в Абхазию мясной продукции, подсолнечного и сливочного масла, рапса, сахара, биопрепаратов и удобрений».

Аслан Бжания передал от себя лично и народа Абхазии поздравления жителям Башкортостана с 450-летием Уфы и выразил заинтересованность в расширении совместных инициатив.

«Отношения между Абхазией и Россией носят исключительно союзнический характер, а укрепление связей с регионами Российской Федерации – задача номер один для нас. С Башкортостаном нас давно связывают дружные отношения, – сказал Аслан Бжания. – Сегодня наша делегация посетила Ситуационный центр Уфы, где всё очень технологично и интересно. Это повышает уровень обслуживания населения руководством города. И такие примеры мы, конечно же, постараемся перенять. А большая и грандиозная Колоннада, которая возводится в Уфе, станет памятником дружбы между нашими народами, а также хорошим местом отдыха».

В завершение встречи глава Башкортостана Радий Хабиров пригласил президента Абхазии на торжественное открытие Колоннады в честь дружбы народов Башкортостана и Абхазии в День республики 11 октября 2024 года.

Во встрече принял участие премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Об этом сообщает пресс-служба президента.