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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО С ЮБИЛЕЕМ

Новости Пятница, 30 августа 2024 18:41
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 30 августа 2024. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с юбилеем.

Глава государства отметил личный вклад Александра Лукашенко в развитие дружественных отношений между двумя странами. Он также подчеркнул, что Абхазия высоко ценит поддержку Беларуси на международной арене и стремится к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества во всех сферах.

«Уважаемый Александр Григорьевич!

От имени народа Абхазии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем!

Ваш жизненный путь и государственная деятельность вызывают глубокое уважение. На протяжении многих лет Вы демонстрируете выдающиеся лидерские качества, твердость характера и непоколебимую преданность интересам своего народа.

Особо хочется отметить Вашу безупречную честность и принципиальную позицию во всех вопросах государственного управления. Ваша непримиримость к коррупции и стремление к справедливости служат примером для многих политических деятелей современности.

Под Вашим мудрым руководством Республика Беларусь достигла впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии. Ваша неустанная работа по укреплению государственности и повышению благосостояния граждан заслуживает самой высокой оценки.

Ваша непоколебимая позиция в отстаивании национальных интересов Беларуси на международной арене вызывает глубокое уважение. Ваша дальновидность и дипломатическое мастерство снискали Вам репутацию опытного и авторитетного государственного деятеля, чье слово имеет вес в мировой политике.

Особо хочу отметить Ваш личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими странами. Абхазия высоко ценит поддержку Беларуси на международной арене и стремится к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Позвольте пожелать Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности на благо белорусского народа. Пусть Ваши честность и принципиальность и впредь служат путеводной звездой в нелегком деле государственного управления.

С искренним уважением, президент Республики Абхазия, Аслан Бжания», говорится в тексте поздравления.

По поручению Аслана Бжания министр туризма Теймураз Хишба в Минске передал подарок Александру Лукашенко от президента Абхазии.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 30 августа 2024 18:44

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