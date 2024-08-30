РУСДРАМ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ

Сухум. 30 августа 2024. Абхазия-Информ. Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера объявляет о приеме заявок на конкурс пьес, посвящённых жизни, деятельности и личности Владислава Ардзинба, связанным с ним историческим событиям, национально-освободительной борьбе абхазского народа.

Приближающееся 80-летие основателя современного Абхазского государства должно стать импульсом к осмыслению событий новейшей истории Абхазии, в которых ярко проявилась роль Владислава Ардзинба, и самой личности лидера нации художественными средствами.

Заявки принимаются до 14 мая 2025 года в электронном виде по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Участником конкурса может быть гражданин Республики Абхазия, достигший совершеннолетия, а также любой иностранный гражданин. Каждый участвующий автор может представить на конкурс не более двух оригинальных произведений на русском языке, объемом не менее 25 000 печатных знаков.

В теле сопроводительного письма необходимо указать: ФИО автора, его творческую биографию (включая сведения об образовании), возраст, место проживания, телефон, электронный адрес. К письму должен быть прикреплён файл с пьесой.

Лучшие пьесы станут участниками специальной лаборатории во второй половине 2025 года, в рамках которой пройдет их обсуждение с экспертами и читки с участием профессиональных актёров.

Пьеса-победитель конкурса будет удостоена денежного приза и обретёт сценическую жизнь в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера в 45-м сезоне.

Об этом сообщает пресс-служба РУСДРАМа.