РУСДРАМ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
Сухум. 30 августа 2024. Абхазия-Информ. Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера объявляет о приеме заявок на конкурс пьес, посвящённых жизни, деятельности и личности Владислава Ардзинба, связанным с ним историческим событиям, национально-освободительной борьбе абхазского народа.
Приближающееся 80-летие основателя современного Абхазского государства должно стать импульсом к осмыслению событий новейшей истории Абхазии, в которых ярко проявилась роль Владислава Ардзинба, и самой личности лидера нации художественными средствами.
Заявки принимаются до 14 мая 2025 года в электронном виде по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Участником конкурса может быть гражданин Республики Абхазия, достигший совершеннолетия, а также любой иностранный гражданин. Каждый участвующий автор может представить на конкурс не более двух оригинальных произведений на русском языке, объемом не менее 25 000 печатных знаков.
В теле сопроводительного письма необходимо указать: ФИО автора, его творческую биографию (включая сведения об образовании), возраст, место проживания, телефон, электронный адрес. К письму должен быть прикреплён файл с пьесой.
Лучшие пьесы станут участниками специальной лаборатории во второй половине 2025 года, в рамках которой пройдет их обсуждение с экспертами и читки с участием профессиональных актёров.
Пьеса-победитель конкурса будет удостоена денежного приза и обретёт сценическую жизнь в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера в 45-м сезоне.
Об этом сообщает пресс-служба РУСДРАМа.
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