В СУХУМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №6 ЗАВЕРШАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 30 августа 2024. Абхазия-Информ. По поручению Президента РА Аслана Бжания в ряде школ республики идут ремонтные работы. Так, в средней общеобразовательной школе №6 в столице идет ремонт в центральном холле здания и прилегающем коридоре. Ремонтные работы, включающие в себя демонтаж старого покрытия, полную замену электропроводки, отделку стен и потолка, укладку новой половой плитки, осуществляет Управление капитального строительства.