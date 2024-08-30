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Абхазия Информ

В СУХУМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №6 ЗАВЕРШАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Новости Пятница, 30 августа 2024 18:46
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В СУХУМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №6 ЗАВЕРШАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 30 августа 2024. Абхазия-Информ. По поручению Президента РА Аслана Бжания в ряде школ республики идут ремонтные работы. Так, в средней общеобразовательной школе №6 в столице идет ремонт в центральном холле здания и прилегающем коридоре. Ремонтные работы, включающие в себя демонтаж старого покрытия, полную замену электропроводки, отделку стен и потолка, укладку новой половой плитки, осуществляет Управление капитального строительства.

О ходе работ Апсны.Иахьа рассказал инженер-технадзор УКС Айнар Табагуа.

«Общая площадь ремонтных работ около 250 квадратных метров. На данном этапе выполняются внутренние отделочные работы холла и коридора первого этажа. Общая сметная стоимость работ составляет 3 млн 702 тыс. руб. Ремонт здесь был крайне необходим, так как как устаревшее покрытие создавало неприглядный фон, местами штукатурка сыпалась на головы людей», – сказал Табагуа.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 30 августа 2024 19:07

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