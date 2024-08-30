 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР.

Новости Пятница, 30 августа 2024 19:12
Оцените материал
(0 голосов)
КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР.

Сухум. 30 августа 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошло координационное совещание представителей силовых и правоохранительных структур, инициированное Военной прокуратурой Абхазии. На совещании присутствовали представители Минобороны, МЧС, СГБ, ГСО, Госмиграционной службы, Агентства правительственной связи, врио начальника УГАИ МВД Дамей Авидзба.

В ходе совещания под председательством заместителя генерального прокурора – военного прокурора Руслана Тарба обсудили проблему привлечения к ответственности сотрудников силовых ведомств и правоохранительных структур, допускающих нарушение Правил дорожного движения.

Главный дорожный инспектор страны подчеркнул, что нарушение Правил дорожного движения при управлении служебным и личным автотранспортом личным составом силовых и правоохранительных структур недопустимо. В ходе встречи Авидзба проинформировал присутствующих о состоянии аварийности в республике, отметил основные причины дорожно-транспортных происшествий сотрудниками.

Присутствовавшие на совещании сошлись во мнении, что необходимо вводить в практику совместные рейды с участием представителей Военной автоинспекции, СГБ, ГСО.

Кроме того, принято решение о проведении на местах бесед руководителей служб с личным составом с приглашением представителей УГАИ МВД. Также было озвучено предложение о том, чтобы копия сопроводительного письма к материалам о правонарушении сотрудника силового, либо правоохранительного ведомства направлялась в обязательном порядке в Военную прокуратуру РА на контроль.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 30 августа 2024 19:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №6 ЗАВЕРШАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ТРОЕ ГРАЖДАН ОБВИНЯЮТСЯ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.