Сухум. 30 августа 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошло координационное совещание представителей силовых и правоохранительных структур, инициированное Военной прокуратурой Абхазии. На совещании присутствовали представители Минобороны, МЧС, СГБ, ГСО, Госмиграционной службы, Агентства правительственной связи, врио начальника УГАИ МВД Дамей Авидзба.

В ходе совещания под председательством заместителя генерального прокурора – военного прокурора Руслана Тарба обсудили проблему привлечения к ответственности сотрудников силовых ведомств и правоохранительных структур, допускающих нарушение Правил дорожного движения.

Главный дорожный инспектор страны подчеркнул, что нарушение Правил дорожного движения при управлении служебным и личным автотранспортом личным составом силовых и правоохранительных структур недопустимо. В ходе встречи Авидзба проинформировал присутствующих о состоянии аварийности в республике, отметил основные причины дорожно-транспортных происшествий сотрудниками.

Присутствовавшие на совещании сошлись во мнении, что необходимо вводить в практику совместные рейды с участием представителей Военной автоинспекции, СГБ, ГСО.

Кроме того, принято решение о проведении на местах бесед руководителей служб с личным составом с приглашением представителей УГАИ МВД. Также было озвучено предложение о том, чтобы копия сопроводительного письма к материалам о правонарушении сотрудника силового, либо правоохранительного ведомства направлялась в обязательном порядке в Военную прокуратуру РА на контроль.

Об этом сообщает сайт МВД.