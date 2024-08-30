 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТРОЕ ГРАЖДАН ОБВИНЯЮТСЯ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Пятница, 30 августа 2024 19:14
Оцените материал
(0 голосов)
ТРОЕ ГРАЖДАН ОБВИНЯЮТСЯ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 30 августа 2024. Абхазия-Информ. Двое жителей Гулрыпшского района – Адлейба Астамур Ерикович, 1997 г.р. и Лагвилава Джано Отарович, 1995 г.р., а также проживающий в Гудаута Нармания Темур Бесланович, 1994 г.р. обвиняются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Вышеназванные лица, разбив стекло двери автомобиля, припаркованного на берегу моря в с. Хыпста, из салона машины совершили тайное хищение сумки потерпевшего, в которой находились телефон и ювелирные изделия.

Все похищенное имущество сотрудники милиции изъяли. А именно – 3 кольца из желтого металла на момент задержания хранил при себе гражданин Лагвилава. Краденый телефон «Honor 9X» был изъят у гражданина Нармания. Браслет из желтого металла и еще одно кольцо выдал при личном досмотре Астамур Адлейба.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления провели сотрудники УУР МВД совместно с уголовным розыском Новоафонского отделения милиции и ОУР Гудаутского РОВД. Обвиняемые содержатся под стражей, уголовное дело расследует следственная группа отдела внутренних дел по Гудаутскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 30 августа 2024 19:17

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР. ЖИТЕЛЬ ГАГРЫ ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ВВОЗЕ И СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.