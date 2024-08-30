ТРОЕ ГРАЖДАН ОБВИНЯЮТСЯ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 30 августа 2024. Абхазия-Информ. Двое жителей Гулрыпшского района – Адлейба Астамур Ерикович, 1997 г.р. и Лагвилава Джано Отарович, 1995 г.р., а также проживающий в Гудаута Нармания Темур Бесланович, 1994 г.р. обвиняются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Вышеназванные лица, разбив стекло двери автомобиля, припаркованного на берегу моря в с. Хыпста, из салона машины совершили тайное хищение сумки потерпевшего, в которой находились телефон и ювелирные изделия.

Все похищенное имущество сотрудники милиции изъяли. А именно – 3 кольца из желтого металла на момент задержания хранил при себе гражданин Лагвилава. Краденый телефон «Honor 9X» был изъят у гражданина Нармания. Браслет из желтого металла и еще одно кольцо выдал при личном досмотре Астамур Адлейба.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления провели сотрудники УУР МВД совместно с уголовным розыском Новоафонского отделения милиции и ОУР Гудаутского РОВД. Обвиняемые содержатся под стражей, уголовное дело расследует следственная группа отдела внутренних дел по Гудаутскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.