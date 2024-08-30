ЖИТЕЛЬ ГАГРЫ ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ВВОЗЕ И СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 30 августа 2024. Абхазия-Информ. Жителю г. Гагра Осипову Анзору Витальевичу, 1980 г.р. предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных пп «а» и «б» ч. 3 ст. 224 прим.1, пп «а» и «в» ч. 3 ст. 224, ч. 1 ст. 224 и ч. 1 ст. 217 УК Абхазии.

Преступную деятельность гражданина Осипова выявили сотрудники УКОН МВД в ходе проведенных оперативно-розыскных и технических мероприятий, в результате чего последний был задержан оперативным составом наркоконтроля совместно с уголовным розыском УВД по Гагрскому району и Службы государственной безопасности с поличным в г. Гагра.

На момент задержания Анзор Осипов хранил при себе, как установлено экспертами, наркотическое средство «метадон» в крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела гражданин Осипов, создав устойчивую преступную группу с целью незаконного ввоза и сбыта наркотических средств на территории Республики Абхазия, организуя очередную поставку запрещенных веществ, получил координаты «тайной закладки» в г. Сочи. Из указанного места один из его соучастников перевез в Гагрский район наркотические средства в особо крупном размере, и сбыл обвиняемому для последующего распространения.

Два свертка с каннабисом и порядка 61 грамма сильнодействующего наркотика «мефедрон» обвиняемый хранил по месту жительства, которые намеревался сбыть.

Также гражданин Осипов обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов – разнокалиберные патроны были обнаружены в ходе обыска домовладения последнего.

Уголовное дело расследует следственное управление МВД Абхазии, Анзор Осипов содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.