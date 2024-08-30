В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Сухум. 30 августа 2024. Абхазия-Информ. 30 августа – Международный день пропавших без вести. Сотрудники МИД Абхазии, столичной администрации, родственники пропавших без вести, представители общественности возложили цветы к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы.

Здесь же у входа в Парк Славы со стороны проспекта Айааира был открыт фонтанчик с питьевой водой, посвященный пропавшим без вести во время грузино-абхазской войны.

«После окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992 -1993 гг. было очень много семей, которые так и не дождались своих близких и родных. Была проделана большая работа по поиску пропавших без вести, идентификации их останков. Останки 44 человек были опознаны. В память о пропавших без вести сегодня мы открываем этот фонтан», – сказала секретарь Общественной палаты, руководитель Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба.

Фонтан открыт по инициативе организации «Бридж» и при содействии Администрации Сухума. Скульптор – Мадина Бигвава.

В Абхазии пропавшими без вести в результате военных действий и 1992-1993 годов числились 171 человек. Останки 44 из них были найдены, идентифицированы и переданы семьям для захоронения. 127 семей все еще ждут информации о своих сыновьях и дочерях, чьи останки еще не найдены или не идентифицированы.