В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Сухум. 30 августа 2024. Абхазия-Информ. 30 августа – Международный день пропавших без вести. Сотрудники МИД Абхазии, столичной администрации, родственники пропавших без вести, представители общественности возложили цветы к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы.
Здесь же у входа в Парк Славы со стороны проспекта Айааира был открыт фонтанчик с питьевой водой, посвященный пропавшим без вести во время грузино-абхазской войны.
«После окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992 -1993 гг. было очень много семей, которые так и не дождались своих близких и родных. Была проделана большая работа по поиску пропавших без вести, идентификации их останков. Останки 44 человек были опознаны. В память о пропавших без вести сегодня мы открываем этот фонтан», – сказала секретарь Общественной палаты, руководитель Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба.
Фонтан открыт по инициативе организации «Бридж» и при содействии Администрации Сухума. Скульптор – Мадина Бигвава.
В Абхазии пропавшими без вести в результате военных действий и 1992-1993 годов числились 171 человек. Останки 44 из них были найдены, идентифицированы и переданы семьям для захоронения. 127 семей все еще ждут информации о своих сыновьях и дочерях, чьи останки еще не найдены или не идентифицированы.
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