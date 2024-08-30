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Абхазия Информ

БЖАНИЯ И ХАБИРОВ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА КОЛОННАДЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ БЕЛОЙ

Новости Пятница, 30 августа 2024 19:35
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БЖАНИЯ И ХАБИРОВ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА КОЛОННАДЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ БЕЛОЙ

Сухум. 30 августа 2024. Абхазия-Информ. В Уфе на набережной реки Белой президент Абхазии Аслан Бжания вместе с главой Башкортостана Радием Хабировым ознакомился с ходом строительства Колоннады, символизирующей дружбу абхазского и башкирского народов.

В беседе с журналистами президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей Башкортостана с 450-летием Уфы и подчеркнул, что возводимая копия сухумской Колоннады станет символом, олицетворяющим неразрывные связи между народами.

«Я испытываю огромную симпатию к Башкортостану, к его жителям и руководству. Для нашей делегации – это поистине радостное событие. Копия сухумской Колоннады станет прекрасным свидетельством крепнущих связей между нашими народами. Уверен, что эта история будет жить вечно. Жители Уфы будут знать об Абхазии. Это великое событие, которое сближает наши народы, вызывая у нас чувство радости и гордости, – сказал Аслан Бжания. – Поздравляю жителей прекрасной республики с праздником и желаю мира, процветания и светлого будущего. Народ здесь трудолюбивый, а руководство достойное. Поэтому я уверен, что здесь всё будет только хорошеть с каждым днём. Это действительно один из лучших объектов. Спасибо вам за прекрасную идею!»

Глава Башкортостана Радий Хабиров в беседе с журналистами рассказал о торжественном открытии Колоннады на набережной реки Белой.

«Мы ждём президента Абхазии и большую делегацию из города Сухума 11 октября, в День Республики Башкортостан. Вместе мы откроем эту Колоннаду», – подчеркнул руководитель региона Радий Хабиров.

После осмотра хода строительства Колоннады Аслан Радий Хабиров посетили памятник первому президенту республики Муртазе Губайдулловичу Рахимову.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 30 августа 2024 19:51

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