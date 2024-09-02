ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЧАСТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО И ТОРГОВОГО СЕКТОРА СИРИИ

На встрече присутствовали генеральный директор компании «CEMTECH» Джибраил Аль-Ашхаби и руководители крупных сирийских промышленных и торговых компаний.

Сухум. 2 сентября 2024. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али провел встречу с представителями частного промышленного и торгового сектора Сирии.

В ходе беседы обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества между абхазскими и сирийскими компаниями.

Была подчеркнута важность участия предпринимателей и инвесторов из обеих стран в специализированных выставках и других деловых мероприятиях.

Отмечено, что встреча имеет важное значение для укрепления экономических связей между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой.