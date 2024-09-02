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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ НАМЕРЕНА ВСТУПИТЬ В ООН

Новости Понедельник, 02 сентября 2024 19:12
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АБХАЗИЯ НАМЕРЕНА ВСТУПИТЬ В ООН

Сухум. 2 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Сергей Шамба дал интервью газете «Известия».

– Суверенитет Абхазии признали пять государств – членов ООН, а также несколько республик, имеющих статус частично признанных или непризнанных. Ведет ли республика работу по этому вопросу с другими участниками международного сообщества? Существуют ли какие-то контакты республики с ООН?

– Широкое международное признание Республики Абхазия является одной из важнейших внешнеполитических задач нашей страны. Соответственно, это одна из важнейших задач в деятельности Министерства иностранных дел Республики Абхазия. В достижении этой задачи мы видим давление, которое оказывается со стороны США, Евросоюза.

Поэтому мы стараемся налаживать контакты в тех регионах мира, где страны Запада не обладают значительным влиянием и не могут оказать прямого давления на те или иные страны. Ввиду объективных причин нам не хотелось бы афишировать нашу работу в этом направлении.

У нас есть негативный опыт, когда США и их партнеры продолжали оказывать значительное давление на те страны, с которыми у нас уже установлены дипломатические отношения.

Тем не менее, несмотря на все трудности и серьезное давление со стороны коллективного Запада мы продолжаем искать возможности в различных регионах мира для установления новых связей и контактов, ищем новых партнеров. В этих вопросах мы рассчитываем на поддержку нашего стратегического союзника - Российскую Федерацию.

Как я уже сказал, мы постоянно занимаемся этой задачей. Именно поэтому были установлены дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой. Надеемся, что в обозримом будущем число стран, которые признают Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства расширится.

– Можем ли мы назвать конечной целью Абхазии вступление в ООН? Ведется ли работа в этом направлении? Если да, то какая?

– Безусловно, для Республики Абхазия конечной целью является вступление в Организацию Объединенных Наций. Это конечная цель самого процесса по широкому международному признанию нашей страны. Все это логически взаимосвязано между собой. Конечно, мы прекрасно понимаем, что это очень сложный процесс. Да и политику двойных стандартов, с которой мы сталкиваемся, никто не отменял.

Что касается проводимой работы в этом направлении, то я уже ранее об этом говорил. Широкое международное признание Республики Абхазия – это одна из приоритетных целей в работе МИД. Абхазия открыта для конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества на основе равноправия и взаимоуважения с теми странами, которые уважают нашу позицию.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 02 сентября 2024 19:19

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