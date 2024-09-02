БОЛЕЕ 800 ПЕРВОКЛАШЕК ПОШЛИ В ШКОЛУ В СУХУМЕ
Сухум. 2 сентября 2024. Абхазия-Информ. Более 800 первоклашек в школах Сухума в новом учебном году, сообщила начальник Управления образования столичной администрации Астанда Таркил.
«Пока 836 первоклашек, но это цифра будет увеличиваться, – уточнила она. – Пока мы подсчитали количество поданных заявлений на 1 сентября. Есть те, кто приходят на линейку, а потом уже начинают оформлять документы».
Для обучения в подготовительных классах обратились 46 детей. Более 1000 учеников пошли в выпускные 11 классы.
В столице Абхазии функционируют 15 общеобразовательных школ, одна вспомогательная и одна очно-заочная школы.
Во всех школах прошли торжественные линейки и первый урок – День знаний.
Об этом сообщает сайт столицы.