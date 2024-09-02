БОЛЕЕ 800 ПЕРВОКЛАШЕК ПОШЛИ В ШКОЛУ В СУХУМЕ

Сухум. 2 сентября 2024. Абхазия-Информ. Более 800 первоклашек в школах Сухума в новом учебном году, сообщила начальник Управления образования столичной администрации Астанда Таркил.

«Пока 836 первоклашек, но это цифра будет увеличиваться, – уточнила она. – Пока мы подсчитали количество поданных заявлений на 1 сентября. Есть те, кто приходят на линейку, а потом уже начинают оформлять документы».