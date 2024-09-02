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Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫЕ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ АВТОМОБИЛИ ПЕРЕДАНЫ ДЛЯ НУЖД СВО

Новости Понедельник, 02 сентября 2024 19:21
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ИЗЪЯТЫЕ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ АВТОМОБИЛИ ПЕРЕДАНЫ ДЛЯ НУЖД СВО

Сухум. 2 сентября 2024. Абхазия-Информ. Российские таможенники передали военнослужащим конфискованные автомобили. Три транспортных средства, изъятые на российско-абхазской границе, переданы для нужд СВО.

Автомобили марки «Mazda», «Toyota Alphard», «Chevrolet Niva» ввозились в Россию из Абхазии с нарушением таможенного законодательства. Транспортные средства были выявлены и изъяты на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в рамках административных производств по фактам незаконного перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. По решению суда транспортные средства были обращены в собственность государства. Оформив необходимые документы, сотрудники таможни передали конфискованные автомобили представителям Минобороны.

За 2023-2024 годы на нужды спецоперации сочинскими таможенниками были переданы 19 транспортных средств, а также более 21 тысяч пачек сигарет, квадрокоптер, 1200 предметов бытовой химии, шампуней, тканей, гипсовой штукатурки на сумму более 8 млн руб.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 02 сентября 2024 19:22

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