ИЗЪЯТЫЕ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ АВТОМОБИЛИ ПЕРЕДАНЫ ДЛЯ НУЖД СВО

Автомобили марки «Mazda», «Toyota Alphard», «Chevrolet Niva» ввозились в Россию из Абхазии с нарушением таможенного законодательства. Транспортные средства были выявлены и изъяты на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в рамках административных производств по фактам незаконного перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. По решению суда транспортные средства были обращены в собственность государства. Оформив необходимые документы, сотрудники таможни передали конфискованные автомобили представителям Минобороны.

За 2023-2024 годы на нужды спецоперации сочинскими таможенниками были переданы 19 транспортных средств, а также более 21 тысяч пачек сигарет, квадрокоптер, 1200 предметов бытовой химии, шампуней, тканей, гипсовой штукатурки на сумму более 8 млн руб.