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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ И ТУРЦИЯ СТАЛИ САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ЛЕТА

Новости Понедельник, 02 сентября 2024 19:25
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АБХАЗИЯ И ТУРЦИЯ СТАЛИ САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ЛЕТА

Сухум. 2 сентября 2024. Абхазия-Информ. Этим летом туристы, выбравшие отдых за границей, чаще всего отдыхали в Абхазии и Турции. При этом Абхазия – самое доступное пляжное зарубежное направление. Летом 2024 года россияне совершили более 5 млн выездов за границу, чаще всего туристы отдыхали в Абхазии и Турции.

Самой популярной страной для отдыха стала Турция – 2,75 млн визитов, плюс 7,8% к прошлогоднему уровню. Более 53% россиян, отдыхавших за рубежом, выбрали Турцию.

Второе по популярности летнее направление для отдыха на море – Абхазия, на нее пришлось почти 20% всех заграничных выездов россиян. При этом значительная часть российских туристов побывала в республике в рамках однодневных экскурсий.

Замыкает тройку лидеров ОАЭ, в Эмираты турпоток вырос на 8% к прошлогоднему, но часть путешественников – транзитные.

Следом идут Египет, он близок по турпотоку к Эмиратам, и Таиланд. Оба этих направления выросли с прошлого года по востребованности более чем на 20%.

Также летом 2024 года туристы из России ездили на отдых в Грузию, Азербайджан и страны СНГ. Турпоток этого года оказался почти на 30% выше прошлогоднего.

Самым недорогим зарубежным направлением стала Абхазия, на одного человека отдых в среднем стоил летом 62-68 тыс. рублей. За отдых в Египте летом нужно было заплатить 91-99 тыс. рублей с человека, в ОАЭ - 101-108 тыс. рублей, в Турции – 112-118 тыс. рублей.

Всего за три летних месяца граждане РФ сделали 5,15 млн заграничных поездок, что на 8,4% больше, чем летом прошлого года, подсчитали аналитики АТОР.

https://vestikavkaza.ru/news/abhazia-i-turcia-stali-samymi-popularnymi-napravleniami-leta.html?utm_source=yxnews&utm_medium=deskto

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 02 сентября 2024 19:30

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