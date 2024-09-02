В ШКОЛАХ АБХАЗИИ ПРОЗВЕНЕЛ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

Сухум. 2 сентября 2024. Абхазия-Информ. До 29 тысяч учеников пошли сегодня в школы Абхазии. До 2,5 тысяч ребятишек 1 сентября первый раз переступили порог школы. Это для них в 153 школах страны прозвучал первый звонок. В республике 40 городских и 113 сельских школ.

Сухумская средняя школа №3 им. Ю. Н. Воронова в этом году распахнула 1 сентября свои двери для 121 первоклассника. В этом году в школе 30 учеников выпускного 11-го класса.

На торжественной линейке директор школы Майя Пагава поздравила ребят с началом учебного года.

Порог сухумской средней школы №1 имени Баграта Шинкуба переступили 58 первоклассников, 29 детишек пошли в подготовительный класс. В школе обучаются около 780 учеников.

Директор школы Нонна Делба, открывая торжественную линейку, поздравила всех учеников с началом учебного года, а в особенности первоклассников. Она пожелала им удачи, успехов в учебе и взаимопонимания с учителями.

Абхазская школа №1 является самой молодой школой в Абхазии. Она была открыта в 1999 году. В 2004 году ей было присвоено имя Баграта Шинкуба. За 25 лет школа выпустила до 900 учеников.

В сухумской Горской школе №10 им. Н. Лакоба 121 первоклассник: 59 мальчиков и 62 девочки. Выпускников в этом году 89.

Перед началом торжественной линейки прозвучал Государственный гимн Республики Абхазия и поднят Государственный флаг страны.

Директор школы Аида Кварчелия поздравила всех учеников с началом учебного года, в особенности первоклассников.

«Пусть ваши школьные годы будут наполнены новыми знаниями. Вы – наше будущее поколение и мы верим, что вы достигните больших высот», – сказала она.

Об этом сообщает Апсныпресс.