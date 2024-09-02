ДИНАРА СМЫР ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ

Сухум. 2 сентября 2024. Абхазия-Информ. Временно исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр примет участие в работе X Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Форум будет проходить с 11 по 14 сентября.

Динара Смыр выступит с докладом на тему «Перспективы международного культурного сотрудничества».

В форуме примут участие ведущие деятели культуры, эксперты, руководители крупнейших культурных организаций страны и мира, представители власти и бизнеса. В рамках деловой программы пройдут панельные дискуссии и круглые столы с обсуждением вопросов в области культурной политики и развития международного сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.