СЕРГЕЙ ШАМБА ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМ ВМЕСТЕ ПОДУМАТЬ, КАК УЛУЧШИТЬ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Сухум. 3 сентября 2024. Абхазия-Информ. Основной темой брифинга министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба стал документ, появившийся на днях в абхазском сегменте социальных сетей под названием «Протокол совещания заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжания».

«На мое имя, а также на имя секретаря Совбеза и в адрес президента Абхазии пришла бумага за подписью оппозиционных политических и общественных деятелей нашей страны. Они интересовались подлинностью этого документа. В связи с этим вчера (2 сентября – прим. ред. АП) у нас состоялась встреча в министерстве иностранных дел. На ней присутствовали Рауль Лолуа, Кан Кварчия, Адгур Ардзинба и Омар Смыр. У нас состоялся обстоятельный разговор, исчерпывающий. Мы почти полтора часа общались, и я считаю, что тема исчерпана. Но, поскольку в обществе тоже есть интерес, я согласился на брифинг и готов ответить на вопросы», – сказал Шамба.

Что касается вопроса подлинности этого документа, то, по словам Шамба, по официальным каналам ничего подобного не поступало.

«Об этом я сказал и представителям оппозиции. Мы не можем его определить как подлинный документ, хотя вопросы, которые там ставятся, неоднократно озвучивались на различных встречах, в том числе и на встрече Президента Абхазии в Администрации Президента России. Речь шла о том, что невыполнение нами взятых на себя обязательств может повлечь за собой определённые санкции», – сказал Шамба и отметил, что санкции уже начали осуществляться с 1 сентября.

«С 1 сентября приостановлено финансирование некоторых выплат. Это касается врачей, учителей, силовых структур и др. Ну, это, очевидно, первые шаги. Кроме того, стоит вопрос о том, что отныне переток электроэнергии, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, нужно будет оплачивать по коммерческим ценам», – уточнил Шамба.

Он отметил, что встреча, о которой идет речь в протоколе, состоялась 19 августа в Администрации Президента РФ, а распространяемый в соцсетях документ, как указано в нем, составлен 26 августа.

«Президент уже не присутствовал при написании этого документа, поэтому подтвердить его он не мог. Единственное, что он сделал, - он заявил, что не брал на себя никаких обязательств по предоставлению какой-либо информации о лишении гражданства», – сказал Шамба.

Шамба обратил внимание на то, что часть общества и представителей оппозиционных сил волнует вопрос возможного лишения гражданства. При этом их не волнуют вопросы санкций, которые уже последовали.

«Вот о чем мы должны говорить и беспокоиться. К чему приведет нас такая ситуация, как из нее выходить, какая ситуация сложится в Абхазии, если такая конфронтация будет продолжаться? Я думаю, что наше общество должно быть обеспокоено в первую очередь именно этими вопросами», – сказал министр иностранных дел.

По словам Шамба, лишение гражданства – вполне применимая санкция.

«Вы знаете, ее используют сплошь и рядом. Зачем далеко ходить, когда депутатов Парламента Южной Осетии лишили российского гражданства. Это прерогатива российской стороны. Это вопрос, на который мы не можем никак повлиять. Если они считают каких-то людей настроенными враждебно к России, значит, они к ним будут применять санкции», – сказал министр.

Шамба сообщил журналистам, что президент Аслан Бжания находится в Москве, где намерен провести ряд встреч по обсуждению вопросов выхода из складывающейся ситуации.

«До конца года если будут сохраняться санкции, многие пострадают. Будем думать, как выходить из этой ситуации», – сказал Шамба.

На просьбу прокомментировать отношения между Россией и Грузией, министр сказал: «Я считаю, что в наших интересах, чтобы они нормально развивались. Я не верю в то, что Россия может отозвать признание независимости Абхазии».

Он считает, что, в первую очередь, следует бояться того, чтобы в Абхазии внутри не сложилась такая ситуация, когда людям будет трудно выживать самостоятельно.

«Вот этого нужно в первую очередь бояться. А то, что Россия и Грузия когда-то установят нормальные отношения, я думаю, не должно нас пугать, потому что мирные взаимоотношения с соседями всегда должны быть в приоритете любого государства. Если в Грузии победит оппозиция, настроенная конфронтационно, я не думаю, что это в наших интересах», – сказал Шамба.

Журналисты поинтересовались, почему 26 августа в Сухуме не состоялось очередное заседание российско-абхазской межправительственной комиссии.

«Должны были приехать многие представители российских властей, но заседание отменили. Как я понимаю, не хотели в День международного признания независимости Абхазии озвучивать, что прекращается финансирование», – сказал Шамба.

Министр также прокомментировал намерение оппозиционных сил провести сход на Лыхнаште.

«Если собирать сход, то нужно это делать не по поводу того, что кого-то могут лишить гражданства, тем более, что еще неизвестно, произойдет это или нет, а по вопросу, как нам дальше жить в ситуации, когда взаимоотношения с Россией начинают портиться. Мы уже видим первые шаги того, что ситуация значительно изменилась по сравнению с той, которая была, и она может еще ухудшаться. Поэтому можно было бы спросить у людей, к чему они готовы. Готовы ли затянуть пояса, жить, как это было тогда, когда Абхазия находилась в блокаде, или нет?» – сказал Шамба.

По его словам, у России как союзника накопилось недовольство в отношении Абхазии.

«Это не то, что было вначале. Я помню, каким было отношение к нам российского общества, когда признали независимость Абхазии. Этого сегодня нет. Все мы постарались, чтобы такое произошло. Давайте все вместе постараемся как-то исправить ситуацию. В соцсетях так много негатива по поводу взаимоотношений России и Абхазии. Поэтому давайте вместе стараться сделать так, чтобы взаимоотношения с нашими стратегическим союзником улучшались. Это в наших общих интересах. Мы живем в сложном, изменяющемся мире. Много угроз сегодня не только перед Абхазией, но и перед всем человечеством. Переустройство мировой системы всегда было связано с глобальными потрясениями, и мы сегодня тоже на грани», – отметил министр иностранных дел.

Об этом сообщает Апсныпресс.