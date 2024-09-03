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Абхазия Информ

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ

Новости Вторник, 03 сентября 2024 20:10
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ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ

Сухум. 3 сентября 2024. Абхазия-Информ. На встрече у премьер-министра Александра Анкваба обсудили вопросы исполнения Республиканского бюджета за 8 месяцев текущего года. Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба проинформировал главу правительства об итогах исполнения бюджета за этот период, об объемах поступлений доходов и видах расходов.

Премьер-министр также проинформирован о порядке и объемах поступления российской финансовой помощи в 2024 году.

В соответствии с соглашением о содействии в реализации госпрограммы социально-экономического развития на 2022-2025 гг., Министерство экономического развития Российской Федерации вправе частично или полностью приостановить перечисление средств помощи Минфину Абхазии в случаях несоблюдения абхазской стороной положений соглашения, которые касаются Программы гармонизации законодательства Республики Абхазия и Российской Федерации.

Учитывая то, что отдельные пункты Программы гармонизации не исполнены абхазской стороной в полном объеме, срок которых истек 1 августа 2024 года, то, соответственно, руководствуясь вышеупомянутым соглашением, российская сторона приостановила оказание финансовой помощи в размере ежемесячной потребности, т.е. за август месяц отдельным категориям работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта и социального обслуживания граждан, объем которого составил 141,7 млн рублей.

Несмотря на частичное приостановление российской финансовой помощи по причинам, указанным выше, абхазская сторона будет обеспечивать принятые бюджетные обязательства по выплате заработной платы работникам социальной сферы, в том числе путем сокращения других бюджетных расходов, т.к. социально ориентированные расходы для бюджетной системы являются защищенными. До конца года эта сумма будет равна более 700 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 03 сентября 2024 20:14

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