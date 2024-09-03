НОЧНОЙ РЕЙД ВЫЯВИЛ 25 ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ НА ДОРОГАХ СТОЛИЦЫ

Сухум. 3 сентября 2024. Абхазия-Информ. Ввиду частых обращений граждан и жалоб на агрессивную езду водителей в позднее время, а также в целях проведения профилактических мероприятий в ночь на вторник в Сухуме патрулирование осуществлялось под руководством министра внутренних дел Роберта Киут. Министр контролировал ход проведения данного мероприятия, находясь за рулем патрульной машины.

В рейде приняли участие замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа, руководство УГАИ МВД, личный состава спец роты, отдела Госавтоинспекции столичного УВД.

В социальных сетях зачастую граждане пишут о частых нарушениях водителями правил дорожного движения в ночное время. Агрессивная езда, дрифт, громкая музыка мешают людям спать, создают неудобства, а порой и опасность для других участников дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе патрулирования в столице выявили правонарушителя, отказавшегося выполнять законные требования инспектора и остановиться для проверки документов. Гражданин попытался скрыться от правоохранителей, устроив настоящую погоню прямо в центре города. Своими безответственными действиями правонарушитель неоднократно подверг опасности жизни других водителей и пешеходов, несколько раз создал аварийную ситуацию, которая могла закончиться тяжелыми последствиями.

Уходя от погони, правонарушитель бросил автомобиль во дворе одного из многоквартирных домов, после чего скрылся с места происшествия.

Автомобиль марки Лексус был изъят, при помощи эвакуатора доставлен на штрафстоянку до выяснения обстоятельств. Позже была установлена личность нарушителя. Им оказался гражданин республики Абхазия Шамба Сандро Эдуардович 1988 года рождения. В настоящее время ведутся поиски его местонахождения.

Ночной дозор по улицам Сухума руководство МВД осуществляло до 2 часов. Основными правонарушениями остаются: превышение скоростного режима, несоблюдение сигнала светофора, выезд на встречную полосу, запрещенное законом тонирование ветровых лобовых стекол.

Роберт Киут и его заместитель Беслан Чкадуа лично останавливали машины, пренебрегшие правилами дорожного движения, проводили с водителями разъяснительную беседу. 14 автомобилей были растонированы на месте.

Среди наиболее тяжких нарушений остается езда в нетрезвом состоянии. Таковых было выявлено 5 случаев. Водители отстранены от управления транспортом, лишены права управления на 6 месяцев, их машины отправлены на штрафстоянку сроком на месяц.

Подобные рейды в ночное время станут системными, подчеркнул Роберт Киут.

Об этом сообщает сайт МВД.