РАУЛЬ ЛОЛУА: «МЫ ДОЛЖНЫ УЛУЧШАТЬ НАШИ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ»

Сухум. 3 сентября 2024. Абхазия-Информ. Появившийся в абхазском сегменте социальных сетей протокол встречи заместителя руководителя Администрации Президента РФ Дмитрия Козака с президентом Абхазии Асланом Бжания в Совбез Абхазии не поступал. Об этом сказал секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа на брифинге в Инфоцентре.

«Официально этот документ к нам не поступал, подтвердить его мы не можем. Что касается того, как он попал в соцсети, мы будем выяснять это. А главное, выясним какую цель преследует этот документ», – сказал он.

На вопрос журналиста, могут ли российские санкции коснуться вопросов безопасности Абхазии, Лолуа ответил: «Между нашими странами подписано много соглашений, в том числе и касающихся обеспечения военной безопасности».

В соответствии с рамочными договорами от 2008 и 2014 годов, на территории Абхазии дислоцированы седьмая российская военная база и Погрануправление ФСБ РФ в РА, осуществляется совместная охрана государственной границы, формируется общее пространство обороны. Россия оказывает существенную финансовую помощь Минобороны, МВД и СГБ РА.

«Нельзя забывать о том, что Российская Федерация, российские Вооруженные силы помогли нам освободить верхнюю часть Кодорского ущелья и восстановить территориальную целостность республики. Наши силовые структуры получают серьезную российскую финансовую помощь, – сказал секретарь Совбеза. – Сейчас возникло определенное беспокойство по поводу финансирования силового блока. Мы прорабатываем эти вопросы. Но уже сегодня можно сказать, что финансирование медиков, учителей, работников культуры, социальной сферы приостанавливается».

По словам Лолуа, абхазская сторона выполнила больше половины пунктов, прописанных в Программе социально-экономического развития РА на основе гармонизации законодательства России и Абхазии.

«Но есть проекты законов, которые не приняты. Они находятся в Парламенте. Во всех документах, в том числе и в Соглашении между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022–2025 годы, прописано, что в случае невыполнения Абхазией взятых на себя обязательств, российская сторона оставляет за собой право приостановить финансовую помощь по тем или иным направлениям», – уточнил Лолуа.

Он напомнил о том, что Абхазия второй год оплачивает переток электроэнергии по коммерческим ценам. «И в этом году, с учетом обстоятельств, которые складываются, нам тоже придется из республиканского бюджета выплачивать очень большие суммы. Ситуация очень непростая», – сказал он.

На вопрос, повлияет ли негативно публикация протокола на российско-абхазские взаимоотношения, секретарь Совбеза ответил: «Мы должны сделать всё, чтобы этого не случилось. Наши отношения с Россией должны быть крепкими. Мы должны их улучшать. Мы заинтересованы в хороших отношениях с Россией. Конечно, такого рода публикации не улучшают наши отношения. Но также наши отношения не улучшают и различные комментарии и высказывания в соцсетях, информагентствах и телеграм-каналах».

Об этом сообщает Апсныпресс.