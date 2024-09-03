 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАУЛЬ ЛОЛУА: «МЫ ДОЛЖНЫ УЛУЧШАТЬ НАШИ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ»

Новости Вторник, 03 сентября 2024 20:24
Оцените материал
(0 голосов)
РАУЛЬ ЛОЛУА: «МЫ ДОЛЖНЫ УЛУЧШАТЬ НАШИ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ»

Сухум. 3 сентября 2024. Абхазия-Информ. Появившийся в абхазском сегменте социальных сетей протокол встречи заместителя руководителя Администрации Президента РФ Дмитрия Козака с президентом Абхазии Асланом Бжания в Совбез Абхазии не поступал. Об этом сказал секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа на брифинге в Инфоцентре.

«Официально этот документ к нам не поступал, подтвердить его мы не можем. Что касается того, как он попал в соцсети, мы будем выяснять это. А главное, выясним какую цель преследует этот документ», – сказал он.

На вопрос журналиста, могут ли российские санкции коснуться вопросов безопасности Абхазии, Лолуа ответил: «Между нашими странами подписано много соглашений, в том числе и касающихся обеспечения военной безопасности».

В соответствии с рамочными договорами от 2008 и 2014 годов, на территории Абхазии дислоцированы седьмая российская военная база и Погрануправление ФСБ РФ в РА, осуществляется совместная охрана государственной границы, формируется общее пространство обороны. Россия оказывает существенную финансовую помощь Минобороны, МВД и СГБ РА.

«Нельзя забывать о том, что Российская Федерация, российские Вооруженные силы помогли нам освободить верхнюю часть Кодорского ущелья и восстановить территориальную целостность республики. Наши силовые структуры получают серьезную российскую финансовую помощь, – сказал секретарь Совбеза. – Сейчас возникло определенное беспокойство по поводу финансирования силового блока. Мы прорабатываем эти вопросы. Но уже сегодня можно сказать, что финансирование медиков, учителей, работников культуры, социальной сферы приостанавливается».

По словам Лолуа, абхазская сторона выполнила больше половины пунктов, прописанных в Программе социально-экономического развития РА на основе гармонизации законодательства России и Абхазии.

«Но есть проекты законов, которые не приняты. Они находятся в Парламенте. Во всех документах, в том числе и в Соглашении между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022–2025 годы, прописано, что в случае невыполнения Абхазией взятых на себя обязательств, российская сторона оставляет за собой право приостановить финансовую помощь по тем или иным направлениям», – уточнил Лолуа.

Он напомнил о том, что Абхазия второй год оплачивает переток электроэнергии по коммерческим ценам. «И в этом году, с учетом обстоятельств, которые складываются, нам тоже придется из республиканского бюджета выплачивать очень большие суммы. Ситуация очень непростая», – сказал он.

На вопрос, повлияет ли негативно публикация протокола на российско-абхазские взаимоотношения, секретарь Совбеза ответил: «Мы должны сделать всё, чтобы этого не случилось. Наши отношения с Россией должны быть крепкими. Мы должны их улучшать. Мы заинтересованы в хороших отношениях с Россией. Конечно, такого рода публикации не улучшают наши отношения. Но также наши отношения не улучшают и различные комментарии и высказывания в соцсетях, информагентствах и телеграм-каналах».

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 03 сентября 2024 20:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НОЧНОЙ РЕЙД ВЫЯВИЛ 25 ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ НА ДОРОГАХ СТОЛИЦЫ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ П. СТОЛЫПИНА ГОТОВА ПРИНЯТЬ АБХАЗСКИХ ДЕТЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.