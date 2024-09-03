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Абхазия Информ

ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ П. СТОЛЫПИНА ГОТОВА ПРИНЯТЬ АБХАЗСКИХ ДЕТЕЙ

Новости Вторник, 03 сентября 2024 20:27
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ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ П. СТОЛЫПИНА ГОТОВА ПРИНЯТЬ АБХАЗСКИХ ДЕТЕЙ

Сухум. 3 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба встретился с руководителем проекта «Вятский Посад» Геннадием Цурковым. Стороны обсудили возможность предоставления мест для обучения абхазских детей в первой в России сельскохозяйственной гимназии имени П. Столыпина.

В гимназии функционируют различные специализированные классы. Отделение «Коспром-автоматизация» включает роботизированные классы, где учащиеся занимаются сборкой роботов, квадрокоптеров и используют 3D-принтеры.

В классе «Россети» учащиеся изучают вопросы электрического снабжения от подстанции до потребителя при поддержке специалистов компании «Россети», которые читают лекции. Гимназия рассчитана на 550 учащихся. В будущем планируется строительство корпусов для проживания студентов и кадетских корпусов.

Гимназия готовит будущих агрономов, зоотехников, ветврачей, инженеров, операторов машинного доения, плотников, слесарей, токарей, сварщиков, швей и мотористок и кулинаров.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 03 сентября 2024 20:29

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