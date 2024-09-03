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Абхазия Информ

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ: МОРЕ СОХРАНЯЕТ 27 ГРАДУСОВ

Новости Вторник, 03 сентября 2024 20:30
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БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ: МОРЕ СОХРАНЯЕТ 27 ГРАДУСОВ

Сухум. 3 сентября 2024. Абхазия-Информ. На черноморских курортах Абхазии открывается бархатный сезон, когда сильная жара отступает, а море держит тепло. В ближайшие две недели температура воды в море составит 26-27 градусов.

В первой половине сентября погода будет радовать теплом, пообещала климатолог Асида Ахсалба в беседе с радио Sputnik.

Температура воздуха будет держаться на уровне 26-27 градусов днем. По оценкам специалиста, пасмурно будет в течение 4-5 дней из ближайших двух недель.

«Море останется теплым, температура морской воды в пределах 26-27 градусов. Это говорит о том, что сезон бабьего лета будет довольно комфортным», – сказал климатолог.

В Абхазии бархатный сезон обычно длится на пару недель дольше, чем в соседнем Сочи. Отдых в этот период подходит тем, кто не переносит жару, но любит купаться в море – осенью температура воздуха и воды становятся равными.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 03 сентября 2024 20:33

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