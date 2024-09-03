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ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

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ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
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Абхазия Информ

ТЕАТРАЛЬНАЯ ТРУППА ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИВЕЗЕТ В АБХАЗИЮ ЧЕТЫРЕ СВОИХ ЛУЧШИХ СПЕКТАКЛЯ

Новости Вторник, 03 сентября 2024 20:34
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ТРУППА ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИВЕЗЕТ В АБХАЗИЮ ЧЕТЫРЕ СВОИХ ЛУЧШИХ СПЕКТАКЛЯ

Сухум. 3 сентября 2024. Абхазия-Информ. 13 сентября гастроли откроются постановкой трагикомедии «Попрыгунья» по мотивам одноименного рассказа А.П. Чехова.

14 сентября зрители представят спектакль «Таня» по пьесе А. Арбузова.

15 сентября российские актеры сыграют два спектакля. В 12:00 детскую постановку «Приключения Мамы Му и ее друзей» по сказке Д. Висландер, в 19:00 спектакль «О чем говорят мужчины и женщины» по пьесе французского драматурга Ясмины Реза «Бог резни», которую можно увидеть на театральных подмостках во всем мире.

Гастроли в Сухуме пройдут в рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли», которые организованны Росконцертом согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ.

Билеты на сайте RUSDRAM.ORG и в кассе театра каждый день с 10:00 до 21:00.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 03 сентября 2024 20:35

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