ТЕАТРАЛЬНАЯ ТРУППА ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИВЕЗЕТ В АБХАЗИЮ ЧЕТЫРЕ СВОИХ ЛУЧШИХ СПЕКТАКЛЯ

15 сентября российские актеры сыграют два спектакля. В 12:00 детскую постановку «Приключения Мамы Му и ее друзей» по сказке Д. Висландер, в 19:00 спектакль «О чем говорят мужчины и женщины» по пьесе французского драматурга Ясмины Реза «Бог резни», которую можно увидеть на театральных подмостках во всем мире.

Гастроли в Сухуме пройдут в рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли», которые организованны Росконцертом согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ.

Билеты на сайте RUSDRAM.ORG и в кассе театра каждый день с 10:00 до 21:00.