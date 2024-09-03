ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ПОЧЕТНОГО КОНСУЛЬСТВА ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПАКИСТАН
Сухум. 3 сентября 2024. Абхазия-Информ. По приглашению чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Пакистан в Сирийской Арабской Республике Шахида Ахтара, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али принял участие в качестве официального почетного гостя в церемонии открытия почетного консульства Исламской Республики Пакистан в городе Хомс.
В рамках торжественного мероприятия Мухаммад Али пожелал почетному консулу Исламской Республики Пакистан в городе Хомс Лабибу Аль-Ихвану успехов в работе и вручил памятный подарок от имени Посольства Республики Абхазия.
На мероприятии присутствовали губернатор г. Хомс Намир Махлуф, секретарь отделения Арабской социалистической партии «Баас» в г. Хомс Омар Хоурия и представитель Министерства иностранных дел посол Таммам Сулейман.
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