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Абхазия Информ

ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ПОЧЕТНОГО КОНСУЛЬСТВА ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПАКИСТАН

Новости Вторник, 03 сентября 2024 20:36
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ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ПОЧЕТНОГО КОНСУЛЬСТВА ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПАКИСТАН

Сухум. 3 сентября 2024. Абхазия-Информ. По приглашению чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Пакистан в Сирийской Арабской Республике Шахида Ахтара, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али принял участие в качестве официального почетного гостя в церемонии открытия почетного консульства Исламской Республики Пакистан в городе Хомс.

В рамках торжественного мероприятия Мухаммад Али пожелал почетному консулу Исламской Республики Пакистан в городе Хомс Лабибу Аль-Ихвану успехов в работе и вручил памятный подарок от имени Посольства Республики Абхазия.

На мероприятии присутствовали губернатор г. Хомс Намир Махлуф, секретарь отделения Арабской социалистической партии «Баас» в г. Хомс Омар Хоурия и представитель Министерства иностранных дел посол Таммам Сулейман.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 03 сентября 2024 20:46

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