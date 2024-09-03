16 ЛЕТ СО ДНЯ ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ СО СТОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА
Сухум. 3 сентября 2024. Абхазия-Информ. Соответствующий декрет был подписан 3 сентября 2008 г. президентом Республики Никарагуа Хосе Даниэлем Ортегой Сааведра. С момента признания и установления дипломатических отношений между нашими государствами наблюдается устойчивое взаимодействие.
10 сентября мы отметим 15 летнюю годовщину со дня установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа.
Повестка нашего межгосударственного сотрудничества, базирующегося на прочной договорно-правовой базе, неуклонно расширяется и насыщается новыми проектами и направлениями деятельности. Происходит уверенное развитие политического диалога.
Потенциал расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества наших государств значителен. Нацелены на дальнейшее развитие всего комплекса двусторонних отношений и интенсификацию межгосударственного взаимодействия.
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