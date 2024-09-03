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Абхазия Информ

СЕРГЕЙ ШАМБА ПОЗДРАВИЛ СВОЕГО КОЛЛЕГУ В СВЯЗИ С 16-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКОЙ НИКАРАГУА ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА И НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Вторник, 03 сентября 2024 20:49
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СЕРГЕЙ ШАМБА ПОЗДРАВИЛ СВОЕГО КОЛЛЕГУ В СВЯЗИ С 16-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКОЙ НИКАРАГУА ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА И НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 3 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Сергей Шамба направил поздравительную ноту Министру иностранных дел Республики Никарагуа Дэниса Роналдо Монкада Колиндреса по этому случаю. В ноте, в частности, говорится:

«3 сентября 2008 года является поистине знаменательным днем в новейшей истории Республики Абхазия. Мы всегда с чувством глубокой благодарности будем помнить этот день и дружескую поддержку, оказанную руководством Республики Никарагуа в лице команданте Хосе Даниэля Ортеги Сааведра и героическим никарагуанским народом Республике Абхазия в столь ответственный период нашей истории.

С удовлетворением отмечаем, что за прошедшие с момента признания и установления дипломатических отношений годы наши государства активно развивают двустороннее сотрудничество, создавая прочную основу для дальнейшего углубления межгосударственного взаимодействия.

Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. Мы с теплотой вспоминаем ваш визит в Республику Абхазия в мае 2023 г.

Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса абхазо-никарагуанских связей на благо наших братских народов».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 03 сентября 2024 20:51

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