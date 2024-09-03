СЕРГЕЙ ШАМБА ПОЗДРАВИЛ СВОЕГО КОЛЛЕГУ В СВЯЗИ С 16-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКОЙ НИКАРАГУА ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА И НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 3 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Сергей Шамба направил поздравительную ноту Министру иностранных дел Республики Никарагуа Дэниса Роналдо Монкада Колиндреса по этому случаю. В ноте, в частности, говорится:

«3 сентября 2008 года является поистине знаменательным днем в новейшей истории Республики Абхазия. Мы всегда с чувством глубокой благодарности будем помнить этот день и дружескую поддержку, оказанную руководством Республики Никарагуа в лице команданте Хосе Даниэля Ортеги Сааведра и героическим никарагуанским народом Республике Абхазия в столь ответственный период нашей истории.

С удовлетворением отмечаем, что за прошедшие с момента признания и установления дипломатических отношений годы наши государства активно развивают двустороннее сотрудничество, создавая прочную основу для дальнейшего углубления межгосударственного взаимодействия.

Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. Мы с теплотой вспоминаем ваш визит в Республику Абхазия в мае 2023 г.

Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса абхазо-никарагуанских связей на благо наших братских народов».