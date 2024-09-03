Сухум. 3 сентября 2024. Абхазия-Информ. П о приглашению правительства Никарагуа, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария и советник-посланник посольства Республики Абхазия Аляс Айба посетили торжественное мероприятие, посвященное 45-ой годовщине основания вооруженных сил Никарагуа.

На мероприятии присутствовали президент Никарагуа, команданте Даниэль Ортега, вице-президент Республики Росарио Мурильо, члены правительства Никарагуа, дипломаты, аккредитованные в стране, а также представители вооруженных сил России, Венесуэлы, Китая, Мексики, Гондураса и Гватемалы.

Даниэль Ортега выступил с поздравительной речью, в которой рассказал об истории формирования вооруженных сил Никарагуа. Он также затронул ряд актуальных международных политических тем, в частности, призвав страны Запада признать конституционно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и уважать выбор народа Венесуэлы.

Президент Никарагуа выразил солидарность с Россией в борьбе с современным неонацизмом в Украине.

Команданте Ортега отметил кровавый конфликт, который учинил Израиль в отношении палестинского народа и выразил уверенность в том, что главным достоянием формирующегося нового мирового порядка должен стать мир без войн, который позволит странам и народам строить свое будущее.