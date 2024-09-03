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Абхазия Информ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 45-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ОСНОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ НИКАРАГУА

Новости Вторник, 03 сентября 2024 20:52
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 45-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ОСНОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ НИКАРАГУА

Сухум. 3 сентября 2024. Абхазия-Информ. По приглашению правительства Никарагуа, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария и советник-посланник посольства Республики Абхазия Аляс Айба посетили торжественное мероприятие, посвященное 45-ой годовщине основания вооруженных сил Никарагуа.

На мероприятии присутствовали президент Никарагуа, команданте Даниэль Ортега, вице-президент Республики Росарио Мурильо, члены правительства Никарагуа, дипломаты, аккредитованные в стране, а также представители вооруженных сил России, Венесуэлы, Китая, Мексики, Гондураса и Гватемалы.

Даниэль Ортега выступил с поздравительной речью, в которой рассказал об истории формирования вооруженных сил Никарагуа. Он также затронул ряд актуальных международных политических тем, в частности, призвав страны Запада признать конституционно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и уважать выбор народа Венесуэлы.

Президент Никарагуа выразил солидарность с Россией в борьбе с современным неонацизмом в Украине.

Команданте Ортега отметил кровавый конфликт, который учинил Израиль в отношении палестинского народа и выразил уверенность в том, что главным достоянием формирующегося нового мирового порядка должен стать мир без войн, который позволит странам и народам строить свое будущее.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 03 сентября 2024 20:54

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