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Абхазия Информ

ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В Г. ЦХИНВАЛЕ

Новости Вторник, 03 сентября 2024 20:56
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ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В Г. ЦХИНВАЛЕ

Сухум. 3 сентября 2024. Абхазия-Информ. Сегодня в г. Цхинвале чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Алан Елбакиев принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 20-ой годовщине Бесланской трагедии.

Присутствующие минутой молчания почтили память невинно убиенных, возложили цветы к Монументу защитникам Отечества.

В память о погибших в небо были выпущены 334 белых воздушных шара.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 03 сентября 2024 20:57

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