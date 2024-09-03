ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В Г. ЦХИНВАЛЕ
Новости Вторник, 03 сентября 2024 20:56
Сухум. 3 сентября 2024. Абхазия-Информ. Сегодня в г. Цхинвале чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Алан Елбакиев принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 20-ой годовщине Бесланской трагедии.
Присутствующие минутой молчания почтили память невинно убиенных, возложили цветы к Монументу защитникам Отечества.
В память о погибших в небо были выпущены 334 белых воздушных шара.
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