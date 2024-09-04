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Абхазия Информ

В СЕЛЕ ЯШТУХА ВЫЯВЛЕНА МАЙНИНГОВАЯ ФЕРМА

Новости Среда, 04 сентября 2024 19:33
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В СЕЛЕ ЯШТУХА ВЫЯВЛЕНА МАЙНИНГОВАЯ ФЕРМА

Сухум. 4 сентября 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностные лица оперативных подразделений ГТК совместно с сотрудниками УЭБ и ПК МВД и Госстандарта выявили 21 единицу аппаратов для добычи криптовалюты в селе Яштуха, Сухумского района. Функционирующая майнинговая ферма располагалась на территории частного домовладения, принадлежащего гражданину Абхазии Кесян В.И.

Общая рыночная стоимость изъятого оборудования 737 000 тысяч рублей.

По предварительным оценкам, суммарная потребляемая этим оборудованием мощность электроэнергии составляет порядка 63 кВт/ч.

Аппараты изъяли. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 04 сентября 2024 19:37

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